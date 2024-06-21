نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضحية كولر يرفض الإعارة ويضع الأهلي في مأزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، على قراره النهائي بخصوص عودة أحد لاعبي القلعة الحمراء المعارين في الموسم الجاري.

الأهلي يبلغ قندوسي بخروجه من حسابات كولر

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر قناة “أون تايم سبورتس”، أن إدارة الأهلي أبلغت الجزائري أحمد قندوسي، صانع اللعب المعار إلى سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، بخروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارسيل كولر.

وأشار شوبير إلى أن كولر مستبعد قندوسي من حساباته للموسم المقبل، وبالتالي هناك نية لدى مسؤولي النادي الأهلي باستمرار إعارة اللاعب.

وأضاف شوبير: “مسؤولو الأهلي أبلغوا قندوسي باستمرار إعارته ولكن اللاعب يرفض ذلك وأخبرهم بأنه أصبح حرًا ويمتلك قراره بخصوص مستقبله”.

وواصل شوبير، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي في حيرة وأزمة حقيقية بسبب مستقبل قندوسي.