كندا تُحقق في إساءة عنصرية ضد أحد لاعبيها بعد مواجهة الأرجنتين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم أنه يتواصل حاليًا مع الاتحادات الإقليمية المعنية بعد تعرض لاعب منتخبهم لإساءة عنصرية عبر الإنترنت بعد الهزيمة بنتيجة صفر-2 أمام الأرجنتين في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا.

كندا تُحقق في إساءة عنصرية ضد أحد لاعبيها

اللاعب المتضرر، الذي لم يكشف عن اسمه، هو قلب الدفاع مويس بومبيتو، والذي يتميز ببشرته السمراء. تعرض بومبيتو لانتقادات عنصرية بعد تدخله القوي على ليونيل ميسي، ما أدى إلى إصابة قائد المنتخب الأرجنتيني في الكاحل.

وأكد الاتحاد الكندي لكرة القدم في بيانه الرسمي استنكاره الشديد للتعليقات العنصرية التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع الاتحادات الكونكاكاف والكونميبول للتعامل مع هذه القضية.

بومبيتو نفسه أعرب عن حبه لكندا على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة، مرفقًا رمز القلب كتعبير عن مشاعره.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيوفر أدوات للحماية على منصات التواصل الاجتماعي لحماية اللاعبين من التعليقات والانتقادات السلبية، وذلك لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء حول العالم التي تبلغ عددها 211.