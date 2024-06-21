نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب وحارس الأرجنتين ينتقدان حالة ملعب مواجهة كندا في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مباراتهم الافتتاحية في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، انتقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وحارس مرمى الفريق إيميليانو مارتينيز، حالة أرضية ملعب مرسيدس بنز بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أظهرت الأرضية سوءًا ملحوظًا حيث كان العشب يتقطع بشكل واضح.

تصريحات مدرب وحارس مرمى الأرجنتين

في تصريحاته لوسائل الإعلام، عبر سكالوني عن استيائه قائلًا: "البداية كانت تشبه مباراتنا ضد السعودية في كأس العالم في قطر 2022، لكن الفرق هو أننا لعبنا في ملعب أفضل آنذاك." وأضاف بشكل إيجابي: "مع كل الاحترام، نشكر الله أننا حققنا الفوز، وإلا كان سيكون ذلك عذرًا رخيصًا."

وأشار سكالوني إلى التحضيرات المسبقة قائلًا: "كنا نعلم منذ سبعة أشهر أننا سنلعب هنا، وتم تغيير العشب في الملعب قبل يومين." وأكد: "الوضع ليس جيدًا للأداء، وهذا ليس عذرًا. الاستاد جميل ويجب أن يكون العشب رائعًا، لكن الظروف الحالية لم تكن مناسبة لهذا المستوى من اللاعبين."

من جهته، أعرب الحارس مارتينيز لقناة "تي واي سي" عن تحديات اللعب في مثل هذه الظروف قائلًا: "كان من الصعب بالفعل القدوم إلى هنا لمواجهة منتخب كندا القوي، خاصة مع وجود مهاجمين مميزين وفي ملعب بهذه الحالة السيئة."

وأضاف مارتينيز: "علينا أن نتحسن في هذا الجانب، وإلا فسنظل كأس أميركا دائمًا بمستوى أقل من كأس أمم أوروبا."