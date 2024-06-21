عاجل.. إقالة جاياردو من تدريب الاتحاد بسبب كريم بنزيما

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس نادي الاتحاد السعودي، لؤي هشام ناظر، عن قرار إدارة النادي برحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما. يأتي هذا بعد أن احتل الاتحاد المركز الخامس في دوري روشن للموسم 2023-2024، حيث حصد 54 نقطة من 16 انتصارًا، 6 تعادلات، و12 هزيمة.

إقالة جاياردو بسبب بنزيما

وفي مؤتمر صحفي، أكد ناظر أنهم يعملون على التعاقد مع مدرب جديد بسرعة للتحضير لفترة الانتقالات الصيفية وتحديد الصفقات المناسبة. كما أشار إلى أن إقالة جاياردو جاءت بسبب عدة مخالفات، منها رفضه تواجد كريم بنزيما، الذي يعد جزءًا أساسيًا من خطط النادي.

أضاف ناظر أنهم يمتلكون 3 ملفات لمدربين محتملين، وسيتم اختيار الأنسب من بينهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل. كما أكد على رغبته في إتمام معظم التعاقدات الصيفية قبل بداية معسكر الفريق في إسبانيا والبرتغال في يوليو المقبل، بهدف الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

وختم ناظر حديثه بالإشادة بالتعاون الجيد مع سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، مشيرًا إلى أن النادي سيختار اللاعبين بدقة لتعزيز صفوفهم، وأكد على أنهم ينتظرون تحقيق ميزانية ممتازة للموسم المقبل.