نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن اختيار 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم فى أحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة سموحة لمباراة طلائع الجيش

ضمت قائمة سموحة كلًا من: "الهانى سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور، بركات حجاج، أحمد حكم، عبد الرحمن عامر، محمد متولى كناريا، ليادى أبو بكر، فادى فريد، محمد عصام، محمد سعيد " مكرونه" جاستيس أرثر، حمدى علاء، عبد اللطيف بن قسو، مصطفى البدرى، حسام جريشه، أحمد خالد، طارق علاء، جونيور أجاى، عمرو قلاوه، الحبيب أحمد حسن".

ويحتل فريق سموحه المركز السادس برصيد 38 نقطة بينما يأتى طلائع الجيش فى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.