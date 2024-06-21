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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب بولندا والنمسا اليوم بدون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب بولندا والنمسا اليوم دون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024.. في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024، تستعد منتخبا بولندا والنمسا لخوض مواجهة قوية وحاسمة على الملعب الأولمبي في مدينة سالزبورغ النمساوية، وذلك مساء اليوم الجمعة 21 يونيو 2024.

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يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، حيث أنّ الفوز سيُعزّز حظوظ التأهل إلى دور الـ16 من البطولة،بينما ستُصبح مهمة التأهل صعبة للغاية في حال الخسارة.

يدخل المنتخب البولندي بقيادة روبرت ليفاندوفسكي اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خسارته من هولندا في الجولة الأولى، بينما يبحث المنتخب النمساوي عن تعويض خسارته في نفس الجولة.

تُعدّ المباراة بمثابة صراع بين مدرستين كرويتين مختلفتين، حيث يتميز المنتخب البولندي بأسلوبه الهجومي القوي بوجود ليفاندوفسكي وبياتيك.

بينما يعتمد المنتخب النمساوي على أسلوبه الدفاعي المُنظّم مع سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة.

وتُشير التوقعات إلى أنّ المباراة ستكون قوية ومُثيرة، مع ترجيح حصول كلا المنتخبين على نقاط التعادل، نظرًا لتقارب مستواهما الفني، وكثرة النجوم الموجودين في صفوفهما.

موعد مباراة بولندا والنمسا



تنطلق صافرة مباراة بولندا والنمسا،التي تُقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024،

في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الموافق 21 يونيو 2024.

وتُقام المباراة على الملعب الأولمبي في مدينة برلين الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا والنمسا

ويمكن مشاهدة المباراة بشكل حصري ومُباشر على قناة beIN SPORTS MAX 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترددات القناة الناقلة

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 على قمر نايل سات: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد على قمر عرب سات: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي