نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المهيدب رئيسًا لنادي النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجمعية العمومية لنادي النصر، اليوم الجمعة، تزكية إبراهيم المهيدب، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

تزكية المهيدب رئيسًا لنادي النصر

وجاءت تزكية المهيدب، خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد بمقر النادي في الرياض العاصمة السعودية، الجمعة.

ويملك إبراهيم المهيدب، رئيس النصر الجديد، 150.001 صوت، تمثّل 40.5% من مجمل الأصوات.

وكان حساب نادي النصر قد أشار أمس عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن عدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للنادي قد تسبب في تأجيل تنصيب المهيدب رئيسًا للمؤسسة غير الربحية.