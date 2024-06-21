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أحمد جودة - القاهرة - الموعد والتشكيل المتوقع .. مباراة منتخب فرنسا وهولندا اليوم في اليورو 2024

يشهد ملعب ريد بول آرينا اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2024، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا وهولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا وهولندا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

فرنسا وهولندا في صراع على صدارة يورو 2024

يدخل المنتخبان المباراة بنفس الطموح، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة فقد حقق كلا المنتخبين الفوز في مباراتهما الأولى في البطولة، حيث تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره النمسا بهدف دون رد بينما انتصر المنتخب الهولندي على بولندا بنتيجة 2-1 وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، فالفوز يعني ضمان التأهل إلى دور الـ16 بشكل كبير، مع تحسين حظوظ الحصول على أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة، مما يمنح صاحب المركز أفضلية في اختيار خصمه في الدور القادم.

بينما تعني الخسارة تأجيل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة، مع تعقيد مهمة التأهل.

وعلى الجانب الفني، يتوقع أن يعتمد ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، على نفس التشكيلة التي خاضت مباراة النمسا، مع إمكانية مشاركة كينغسلي كومان بدلًا من كيليان مبابي المصاب.

بينما يرجح أن يلجأ رونالد كومان، مدرب هولندا، إلى بعض التعديلات على تشكيلته، مع إمكانية مشاركة ممفيس ديباي منذ البداية.

وتُعدّ المباراة بمثابة صراع بين مدرستين كرويتين عريقتين، فمنتخب فرنسا يتميز بقدراته الهجومية القوية بوجود كريم بنزيما وأنطوان غريزمان.

بينما يعتمد المنتخب الهولندي على أسلوبه الهجومي السلس بوجود فرانك دي يونغ وستيفان دي فريج.

موعد مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024

ستقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الجمعة 21 يونيو 2024، على ملعب «ريد بول آرينا» في مدينة لايبزيغ الألمانية.

القناة الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024

سوف يتم نقل مباراة هولندا وفرنسا، التي ستقام في 21 يونيو 2024، بشكل حصري على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتميز قناة بي إن سبورتس بتقديمها لنقل مباشر ومُشفّر للمباريات، مع تحليل مُفصّل من قبل نخبة من كبار المعلقين الرياضيين.

جدول الترددات لقناة بي إن سبورتس

يمكنك استقبال قناة بي إن سبورتس على مختلف الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12522 27500 أفقي عرب سات 10722 27500 أفقي بدر 4 12034 27500 أفقي هوت بيرد 11092 27500 أفقي

معلق مباراة هولندا وفرنسا في يورو 2024



واسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة فرنسا وهولندا، إلى المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

تشكيل فرنسا ضد هولندا المتوقع

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوليس كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط الدفاعي: نجولو كانتي، أدريان رابيو.

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، ماركوس تورام.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

تشكيل هولندا ضد فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، دي فري، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: جيردي شوتن، جوي فيرمان، تشافي سيمونز، تياني ريندرز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ممفيس ديباي.

ترتيب المجموعة الرابعة في يورو 2024 قبل صدام فرنسا وهولندا



وجاء ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي

1- منتخب هولندا 3 نقاط.

2- منتخب فرنسا 3 نقاط.

3- منتخب بولندا 0 نقاط.

4- منتخب النمسا 0 نقاط.