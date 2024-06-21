نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتفق مع مدرب جديد ويصل القاهرة خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع مدرب جديد، حيث يواصل مجلس إدارة النادي الأبيض، برئاسة حسين لبيب، جهوده لتعزيز صفوف فرق الصالات بهدف العودة إلى منصات التتويج.

الزمالك ينهي اتفاقه مع باربيتو

ومن المؤكد أن الزمالك أكمل اتفاقه مع المدرب الإسباني فرناندو باربييتو، الذي سيتولى تدريب فريق كرة اليد خلال الموسم المقبل.

من المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام عملية توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

باربييتو، البالغ من العمر 55 عامًا، سيقوم بتقييم أداء الفريق الحالي ودراسة الصفقات المقترحة من قبل الإدارة، قبل اتخاذ قراراته النهائية.

ويعتبر باربييتو شخصية معروفة في الوسط الكروي، حيث عمل سابقًا كمساعد للمدرب في نادي برشلونة، وشارك في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال فترة توليه هذا المنصب.

كما قاد أندية في الوطن العربي مثل فريق مضر السعودي ونادي الدحيل القطري، بالإضافة إلى خبرته مع فريق كريتاي الفرنسي.

إن اختيار الزمالك لباربييتو يأتي في سياق سعي النادي لتعزيز فرقه بمدربين ذوي خبرة عالمية، بهدف تحقيق النجاحات في المنافسات المحلية والدولية.