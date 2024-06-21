نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يحدد موعد إقامة أمم إفريقيا 2025 في المغرب والمباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المملكة المغربية.

21 ديسمبر.. انطلاق كأس أمم إفريقيا

كشفت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لانطلاق منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقرر الاتحاد القاري، إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، يوم الـ21 من شهر ديسمبر.

وتقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، في الـ18 من يناير 2026.

وتستضيف مملكة المغرب، بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية بعدما نظمت نسخة 1988 والتي توجت بها الكاميرون.