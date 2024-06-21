نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، تمديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

برشلونة يمدد عقد مارك كاسادو

كشف نادي برشلونة عبر بيان رسمي، أنه تم تمديد عقد لاعبه الشاب مارك كاسادو ليستمر بقميص “البلوجرانا” حتى عام 2028.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: “توصل اللاعب مارك كاسادو ونادي برشلونة إلى اتفاق لتمديد عقده، والذي سيبقيه في النادي حتى 30 يونيو 2028”.

وأضاف: “وقع لاعب خط وسط البلوجرانا عقده الجديد بحضور رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، والمدير المسؤول عن كرة القدم للشباب جوان سولير، والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا، ديكو”.

وسلط بيان النادي، الضوء على أرقام مارك كاسادو مع فريق برشلونة، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك شخصية مميزة وقيادية داخل غرفة الملابس.