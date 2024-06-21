نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. أوكرانيا تحافظ على حظوظها بالفوز على سلوفاكيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب أوكرانيا، فوزًا مثيرًا على حساب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

أوكرانيا تهزم سلوفاكيا

افتتح منتخب سلوفاكيا، التسجيل بهدف أول ضد أوكرانيا عن طريق إيفان سكرانز بالدقيقة “17”.

وتمكن منتخب أوكرانيا، في الشوط الثاني، من العودة بتسجيل هدفين عن طريق ميكولا شابارينكو ورومان ياريمتشوك بالدقيقتين “51 و80” من زمن المباراة.

وبهذا الفوز؛ يحصد منتخب أوكرانيا، أول 3 نقاط ليتواجد بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وكان منتخب أوكرانيا، قد بدأ مشواره في بطولة يورو 2024 بالخسارة من رومانيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويخوض منتخب أوكرانيا، مباراته القادمة الحاسمة ضد بلجيكا يوم الأربعاء 26 يونيو، حيث يسعى الأوكران للفوز والتأهل إلى الدور ثمن النهائي من أمم أوروبا.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز أوكرانيا

1- منتخب رومانيا: 3 نقاط (لعب مباراة)

2- أوكرانيا: 3 نقاط

3- سلوفاكيا: 3 نقاط

4- بلجيكا: 3 نقاط (لعب مباراة)