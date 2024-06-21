نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا السبت.. الجونة وإنبي في مواجهة قوية بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الجونة لمواجهة إنبي غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد بتروسبورت، في انطلاق منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

الجونة يستعد لمواجهة إنبي

يفتقد فريق الجونة لاعبه أحمد عبد الرسول، وغيابه عن مباراة فريقه أمام إنبي والتي تقام في الدوري المصري بعد تعرض اللاعب للطرد في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويدخل فريق الجونة المباراة وهو في المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، حصل عليها بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 9 مواجهات أخرى.

كما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 37 نقطة.