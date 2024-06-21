نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح الشباب السعودي في خطف أوباميانج؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام بريطانية الضوء على سعي إدارة الشباب السعودي برئاسة محمد المنجم للتعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج نجم مارسيليا الفرنسي لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

الشباب يقترب من ضم أوباميانج

وأكد الصحفي بن جاكوبس عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إكس أن أولوية الشباب في الميركاتو الصيفي هي العثور على مهاجم جديد.

وأفاد بن جاكوبس بأنه من المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الفترة المُقبلة بين بيير إيميريك أوباميانج ومسئولي الشباب من أجل إنهاء التعاقد معه والاستماع إلى طلباته.

وأوضح بن جاكوبس أن الشباب لن يكتفي بالتعاقد مع أوباميانج فقط في خط الهجوم، حيث يبحث الشباب عن بدائل آخرى وسيحاول إنهاء التعاقد مع مهاجم جديد في وقت مبكر من سوق الانتقالات.

وأشار بن جاكوبس إلى أن أوباميانج انضم إلى مارسيليا في صيف 2023 من تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 سنوات وشارك مع مارسيليا في 51 مباراة في جميع البطولات وسجل 30 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

جدير بالذكر أن إدارة الشباب ترغب في التعاقد مع الجابوني أوباميانج البالغ من العمر 34 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على بطولة الدوري السعودي.