نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد نجمه 4 مواسم قادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي له خلال الساعات القليلة الماضية عن تجديد عقد نجمه الشاب مارك كاسدو ليؤمن بقاءه معه مدة أطول ويحصنه من غدر أندية أوروبا التي تترصد التعاقد معه.

برشلونة يمدد عقد مارك كاسدو

قال برشلونة في بيان رسمي له: "لقد نجحنا في التوصل لاتفاق مع كاسدو من أجل تمديد العقد والذي سيكون حتى 30 يونيو 2028 القادم، وتم توقيع العقد في وجود كل من خوان لابورتا رئيس النادي وخوان سولير المسئول عن تدريب كرة القدم في البارسا بجانب أندرسون لويس دي سوزا المدير الرياضي للفريق".

وأكمل برشلونة: "لقد انضم كاسدو إلى النادي عام 2016 قادمًا من نادي دام، وترقى في الفئات حتى وصل إلى فريق الناشئين في موسم 2021/2022، حيث كان قائدًا وفاز بالدوري وكأس الأبطال".

وواصل: "تمت ترقيته بالفعل خلال موسم 2022/23، إلى فريق برشلونة الثاني، حيث لعب 36 مباراة، بالإضافة إلى 30 في موسم 23/24 هذا، تعني أنه جمع 66 مباراة مع الفريق الرديف، ليصر الفريق على الاحتفاظ بخدمات لصالحه من أجل مواصلة التألق في مركز نصف الوسط مع مركز الظهير الأيمن".

بينما علق كاسدو على تجديد عقده قائلًا: "سعيد جدًا بهذه الخطوة، إنه شيء لا يصدق ولم يكن سهلًا أيضًا خاصة وأن هناك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين ينافسون على الحفاظ على مكانتهم مع البارسا أطول فترة ممكنة".

وأتم: "الشغف في اللعب مع الفريق الأول لنادي برشلونة هو ما يجعلني أتمسك بكل لحظة تعب في هذا المكان من أجل جني ثمرة التعب في وقت قادم".