"رحم الله نرجس ونورهان".. رسالة جماهير الأهلي لمشجعتي النادي الراحلتين

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أحمد جودة - القاهرة - رفع جماهير الأهلي لافتات لنعي فقيدتي النادي، اللاتي وافتهما المنية عقب مباراة المارد الأحمر ضد الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب.

رسالة جماهير الأهلي لمشجعتي النادي الراحلتين

وتحمل اللافتات الكلمات الأتية: "رحم الله نرجس ونورهان".

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

.ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.