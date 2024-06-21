نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات رحيل وان بيساكا عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثير مصير آرون وان بيساكا حيرة الجميع في مان يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة وموقفه الرسمي من البقاء مع الفريق أو عدمه خاصة في ظل اهتمام الأندية بالحصول على خدماته.

ومع تذبذب مستوى بيساكا مع نادي مانشستر يونايتد قرر الفريق السماح برحيله خلال الفترة المقبلة من أجل الاستفادة من خروجه عن قلعة الشياطين الحمر للنادي الذي سيقدم أعلى مطلبا فيه.

تطورات رحيل بيساكا عن مانشستر يونايتد

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي جلطة سراي التركي بدأ في المحادثات الجادة مع نادي مانشستر يونايتد للظفر بخدمات بيساكا في انتقالات الصيف.

وتشير التقارير إلى أن النادي التركي يستهدف ضم بيساكا بعقد يصل حتى أربع مواسم مقبلة من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما يدخل نادي إنتر ميلان في قائمة الأندية التي تستهدف التعاقد مع بيساكا والذي قدم عرضًا مسبقًا إلى إدارة الفريق لضمه ولكن لم ينجح بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين.

ووصل بيساكا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019 قادمًا من نادي كريستال بالاس الإنجليزي في صفقة وصلت 55 مليون جنيه إسترليني.