"واحد اتنين.. صاحب القاضية فين" جماهير الأهلي تهتف لـ أفشة واللاعب يرد التحية

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من الهتافات من قبل الجماهير قبل انطلاق مبارة المارد الأحمر مع الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الأهلي تهتف لـ أفشة

وهتف جماهير الاهلي للاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة: "واحد اتنين.. صاحب القاضية فين"، وقام اللاعب برد التحية.

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يتواجد فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.