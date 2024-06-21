نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ بشأن كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وفي سياق ذلك، فيقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، خلال التقرير التالي موعد إقامة مباريات كأس أمم إفريقيا لعام 2025 المقبلة في المغرب والتي تحظى باهتمام واسع من الجماهير في كل مكان.

إقامة كأس أمم إفريقيا في الـ21 من ديسمبر 2025

وبحسب ما ذكرته قناة بي ان سبورتس القطرية، فقد تم تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر 2025.

كما أضافت القناة في حديثها على أن المباراة النهائية ستقام يوم 18 يناير من سنة 2026.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي وراء تأجيل البطولة هو ازدحام المباريات ومشاكل في الجدول بسبب بطولة كأس العالم للأندية.