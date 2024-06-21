نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن ننساكم".. جماهير الأهلي تهتف من أجل نورهان ونرجس مشجعتي النادي الراحلتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالعديد من الهتافات من أجل مشجعتي المارد الأحمر اللاتي وفتهما المنية عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وذلك قبل انطلاق مباراة الأحمر مع الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهتف جماهير الأهلي من أجل نورهان ونرجس: "لن ننساكم".. ورفعوا لافتات تحمل "اللهم ألهم أهاليهم الصبر والسلوان.. رحم الله نرجس ونورهان".

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.