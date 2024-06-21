نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر والهلال يتنافسان على نجم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن صراع كل من ناديي النصر والهلال السعودي من أجل التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويسعى كل من النصر والهلال إلى التعاقد مع نجوم جديدة وذلك من أجل تدعيم صفوفهما بصفقات مميزة لبدء موسم جديد وقوي ينافسون من خلاله بقوة على الألقاب.

وأكدت التقارير الصحفية، أن الهلال والنصر يستهدفان ذات الصفقة في انتقالات الصيف والتي ستكون من داخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

النصر والهلال يتصارعان على ضم كاسيميرو

وبحسب المعلومات الواردة، فإن نادي النصر والهلال يستهدفان التعاقد مع كاسيميرو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف.

وأكدت التقارير إلى أن النصر والهلال يتطلعان لدفع ما بين 30 إلى 35 مليون يورو بالإضافة إلى الاضافات من أجل الظفر بخدمات كاسيميرو في الموسم الجديد.