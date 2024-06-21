أفشة يسجل هدفه الـ24 مع الأهلي ويتساوى مع سيد عبد الحفيظ

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك الداخلية بالدقائق الأولى من وقت المباراة في الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أفشة يصل لهدفه الـ24 مع الأهلي

وبهدفه أمام الداخلية؛ يصل محمد مجدي أفشة للهدف الـ24 مع الأهلي في الدوري المصري ويتساوى مع عدد أهداف سيد عبد الحفيظ.

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.