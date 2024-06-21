يورو 2024.. التعادل يسيطر على الشوط الأول بين بولندا والنمسا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بولندا والنمسا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي يجري بينهما على ستاد الأولمبي برلين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

أحداث الشوط الأول من مباراة بولندا والنمسا

افتتح منتخب النمسا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 9، عن طريق ضربة مرمى لداخل منطقة الجزاء أبعدت الكرة في المحاولة الأول من أحد لاعبي بولندا ثم عادت إلى غيرنوت تراونر الذي سجل هدفا قويا داخل الشباك.

وتمكن كرزيستوف بياتيك من تسجيل هدف التعادل لصالح بولندا في الدقيقة 30، بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها لاعبي النمسا في المحاولة الأول ثم تتبعها بياتيك ليحرز هدفا في الشباك.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.