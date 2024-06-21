نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشارة سوداء فوق راسهم.. لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف أفشة بهذه الطريقة حزنًا على وفاة المشجعتين " نورهان ونرجس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبو الأهلي بطريقة خاصة بعد هدف أفشة في شباك الداخلية، برفع الشارات السوداء على رؤوسهم حزنًا على مشجعتي النادي نورهان ونرجس التي وافتهما المنية عقب مباراة المارد الأحمر والاتحاد السكندري إثر حادث أليم.

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف أفشة بهذه الطريقة

ونجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محمد مجدي أفشة من إحراز هدف التقدم للفريق، في المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مع الدقيقة "19" من عمر الشوط الأول استطاع محمد مجدي أفشة أن يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك الداخلية بعد تمريرة من إمام لكهربا ثم تلقاها أفشة لتسكن شباك الداخلية.

وهتف جماهير الاهلي للاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة قبل انطلاق المباراة هكذا: "واحد اتنين.. صاحب القاضية فين"، وقام اللاعب برد التحية.

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.