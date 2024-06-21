نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة الأهلي والداخلية.. وائل شعبان يحتفل بالمباراة رقم 100 في مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل وائل شعبان الحكم المساعد الأول في لقاء الأهلي والداخلية بالمباراة رقم 100 في مسيرته داخل الدوري المصري الممتاز.

وشارك في الاحتفال قائد الفريقين بصورة مع المساعد حاملا معه قميص يحمل الرقم مئة.

ويعد وائل شعبان من أصحاب الخبرات في الدوري المصري الممتاز والذي ظهر في مباريات هامة ومحافل دولية متعددة.

من هو وائل شعبان؟

وبدأ ابن منطقة الإسكندرية مسيرته منذ عام 1998 حكما في الدرجة الثالثة، بينما حصل على الدرجة الثانية عام 2004 وأخيرا وصل للأولى عام 2020.

وجاءت أول المشاركات في الدوري المصري الممتاز عام 2013 وتحديدا في مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

حصل “شعبان” على الشارة الدولية لحكام كرة القدم الشاطئية لعام 2021/2022، ليواصل فيما بعد تقديم مستويات مميزة.