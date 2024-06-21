نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يهز شباك الأهلي بهدف التعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الداخلية وذلك في مباراة مؤجلة جمعتهم ضمن من الجولة الثانية عشر من عمر دوري نايل.

واستطاع كريم يحيي معادلة النتيجة في الأوقات الأخيرة من المباراة بعد ركلة جزاء سددت بنجاح في الشباك لتعود المباراة لنقطة البداية.

وكان محمد مجدي أفشة قد سجل هدف اللقاء الأول للاهلي في الدقيقة 19.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.