نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والداخلية وذلك في المباراة المؤجلة التي تجمعهما ضمن من الجولة الثانية عشر من عمر دوري نايل.

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله أحداث الشوط الأول على الرغم من سيطرة الأهلي على حساب الداخلية.

البداية كانت من جانب محمد مجدي أفشة والذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 19 من عمر اللقاء ويحتفل بالشارة السوداء حدادا على أرواح مشجعتين الأهلي.

ومع الدقيقة 44 استطاع الداخلية الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة من جانب ياسر إبراهيم لكريم يحيي ليسجل الركلة في الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.