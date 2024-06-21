نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على ضم الجوهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع الصفقة المنتظرة التي كان يضعها ريال مدريد على رأس أولوياته في الصيف.

ويخطط كل من نادي بايرن ميونخ وريال مدريد إلى التعاقد مع نجوم من الطراز الرفيع، وذلك من أجل ضمهم في الموسم الجديد لتعزيز صفوفهما.

بايرن ميونخ يخطط لخطف سيمونز

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن بايرن ميونيخ يضع تشافي سيمونز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني في حساباته خلال انتقالات الصيف الجارية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن بايرن ميونخ يخطط لضم سيمونز من لايبزيج وتقديم قرضًا أوليًا مع التزام الشراء بنحو 60-70 مليون يورو.

وعلى الرغم من رفض نادي لايبزيج بالتخلي عن نجمه، إلا أن العملاق البافاري مصر على أنه سيحسم الصفقة لصالحه الفترة القادمة.