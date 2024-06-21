نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر صفقة ريال مدريد في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن سعر صفقة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز صفوف فريقه.

سعر ماكس كيلمان للرحيل عن ولفرهامبتون

ويضع ريال مدريد عدد من النجوم المميزة على طاولة تعاقداته لإختيار أنسب صفقة منهم، والتي ستعزز من تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الفترة القادمة.

وارتبط نادي ريال مدريد بالتعاقد مع ماكس كيلمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي في انتقالات الصيف.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، لإن ولفرهامبتون حدد سعر التخلي عن خدمات ماكس كيلمان وذلك بنحو 45 مليون جنيه إسترليني بعد رفض عرض نابولي الصيف الماضي بـ30 مليون.

وقد عرض نادي وست هام يونايتد على نادي ولفرهامبتون الحصول على خدمات ماكس كيلمان مقابل 25 مليون يورو وهو ما يراه النادي شيء مستحيل وقليل جدًا للتخلي عن نجمه.