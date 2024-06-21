نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القدم اليسرى سر تألق أفشة مع الأهلي أمام الداخلية في جميع المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة، في إحراز جميع أهدافه أمام الداخلية بالقدم اليسرى، وذلك خلال مسيرته.

هدف أفشة ضد الداخلية

سجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي محمد مجدي أفشة هدف التقدم للفريق، في المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مع الدقيقة "19" من عمر الشوط الأول استطاع محمد مجدي أفشة أن يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك الداخلية بعد تمريرة من إمام لكهربا ثم تلقاها أفشة لتسكن شباك الداخلية.

وهتف جماهير الاهلي للاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة قبل انطلاق المباراة هكذا: "واحد اتنين.. صاحب القاضية فين"، وقام اللاعب برد التحية.

وانطلقت المباراة بين الأهلي والداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في إطار لقاء مؤجل من الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - محمود متولي - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - عمرو السولية - أنتوني موديست - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.

بينما يتواجد فريق الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.