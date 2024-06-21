نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يقترب من معادلة رقم السيد الضظوي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات عبد الله السعيد لاعب الزمالك من معادلة رقم السيد الضظوي وذلك بعد تسهيل هدف أمام فاركو في الدوري المصري.

وبهدف اليوم وصل عبد الله السعيد للهدف رقم 126 في الدوري المصري، ليكون على بعد هدف وحيد عن معادلة السيد الضظوي صاحب الـ 127 هدفا.

وكان عبد الله السعيد قد دخل نادي المئة عام 2020 عندما ارتدى قميص بيراميدز.

قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالآتي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- السيد الضظوي: 127 هدفا

4- عبد الله السعيد: 126 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا