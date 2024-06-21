مانشستر سيتي ينضم لصراع ليفربول وتشيلسي على خطف المايسترو

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في صراع كل من نادي ليفربول وتشيلسي وانضمام نادي مانشستر سيتي إليهم من أجل التعاقد مع صفقة قوية خلال الفترة المقبلة.

مانشستر سيتي ينافس ليفربول وتشيلسي لضم آيت نوري

ويشهد سوق الانتقالات العديد من الصراعات المختلفة بين عمالقة أوروبا من قبل كل فريق يحاول الظفر بأفضل النجوم من أجل تعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن نادي مانشستر سيتي قرر الدخول في سباق التعاقد مع صفقة ليفربول وتشيلسي التي كانا يتطلعان للتعاقد معها في الفترة القادمة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فقد أبدى مانشستر سيتي اهتمامه بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية.

وأدى تألق ريان مع ولفرهامبتون إلى ارتفاع قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت ".

الجدير بالذكر أن نوري يرتبط بعقد مع الذئاب يمتد حتى 30 يونيو 2026 ولا ينوي النادي التفريط بخدماته إلى عمالقة أوروبا.