نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحقق الفوز على فاركو بثنائية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو، بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق مصطفى شلبي، في الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول، بعد عرضية من حمزة المثلوثي.

فيما جاء الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، عن طريق عبدالله السعيد، في الدقيقة 51 من عمر واحداث الشارع الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري العام.