نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. السولية يحرز هدف الأهلي الثاني أمام الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الداخلية وذلك في مباراة مؤجلة جمعتهم ضمن من الجولة الثانية عشر من عمر دوري نايل.

واستطاع عمرو السولية تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي وذلك في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وكان محمد مجدي أفشة قد سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 بينما عادل كريم يحيي النتيجة في الدقيقة 44.

ووصل الأهلي للهدف رقم 40 ليصبح أقوى هجوم في الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط