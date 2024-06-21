عاجل.. تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في ثاني جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ستيفان دي فري، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: تيجاني راينديرز، فريمبونج، جيردي شوتن.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ممفيس ديباي، تشافي سيمونز.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة هولندا ضد فرنسا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.