نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة هولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هولندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة هولندا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، وليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أدريان رابيو، تشواميني.

خط الهجوم: ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة فرنسا ضد هولندا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.