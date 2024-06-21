نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على رجل مباراة الأهلي والداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الأهلي في الظفر بمباراته أمام الداخلية، بفوز المارد الأحمر على نظيره بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحصد أكرم توفيق جائزة رجل مباراة الأهلي والداخلية، وذلك بسبب تألقه خلال اللقاء، بعد بذل مجهود كبير للوصول بالفريق لنتيجة إيجابية.

أحداث اللقاء بين الأهلي والداخلية

انطلقت صافرة الحكم ببداية المباراة وكان هناك حماس من قبل الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في الشوط الأول والخروج منه بنتيجة إيجابية.

ومع الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول نجح محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الاهلي من تسجيل هدفه الأول بعد تمريرة من إمام عاشور استلمها كهربا واسندها لافشة حتى سكنت شباك الداخلية.

ورفض أفشة أن يحتفل بالهدف، ولكنه قام بتقبيل الشارة السوداء ورفعها فوق رأسه هو ولاعبي الأهلي حدادًا على أرواح مشجعتين الأهلي التي وافتهما المنية عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إثر حادث أليم.

ومع الدقيقة "44" ادرك الداخلية هدف التعادل من ركلة جزاء بعد عرقلة من جانب ياسر إبراهيم لكريم يحيي ليسجل الركلة في الشباك.

واستمرت المحاولات من قبل الأهلي من أجل العودة للمباراة وحصد الثلاث النقاط، حتى الدقيقة ال84 حيث استطاع لاعب المارد الأحمر عمرو السولية أن يسجل هدف الفوز في شباك الداخلية.

وأنهى حكم اللقاء المباراة معلن معه فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف لفريق الداخلية، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد احتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 لقاء.