عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفاركو

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أحمد جودة - القاهرة - حصل عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك وفاركو

وتسلم عبد الله السعيد الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري العام.