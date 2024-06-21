نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي بصورة طبيعية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري العام.