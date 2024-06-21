نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النمسا تنتفض وتفوز على بولندا بثلاثية في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب النمسا الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا هامًا أمام نظيره بولندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما منذ قليل على ستاد الأولمبي برلين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

أحداث مباراة بولندا والنمسا في كأس أمم أوروبا

افتتح منتخب النمسا التسجيل في اللقاء بالدقيقة 9، عن طريق ضربة مرمى لداخل منطقة الجزاء أبعدت الكرة في المحاولة الأول من أحد لاعبي بولندا ثم عادت إلى غيرنوت تراونر الذي سجل هدفا قويا داخل الشباك.

وتمكن كريستوف بياتيك من تسجيل هدف التعادل لصالح بولندا في الدقيقة 30، بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها لاعبي النمسا في المحاولة الأول ثم تتبعها بياتيك ليحرز هدفا في الشباك.

واستطاع بومغارتنر من تسجيل الهدف الثاني لصالح النمسا في الدقيقة 66، قبل أن يحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس أمم أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب بولندا الترتيب دون نقاط.