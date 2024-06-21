نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الزمالك بعد قرار عدم لعب مباراة الأهلي: "بحلم بيك أنا بحلم بيك.. يوم السوبر مستنيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بالعديد من الهتافات، في اللقاء المقام حاليًا أمام فاركو، وذلك بشأن مباراة فريقهم أمام النادي الاهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

هتاف الزمالك قبل قمة الأهلي

وهتفت جماهير الزمالك بعد قرار الادارة بعدم لعب مباراة الأهلي القادمة: "بحلم بيك أنا بحلم بيك.. يوم السوبر مستنيك".

وانطلقت المباراة التي جمعت فريق الزمالك وفاركو، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة، ذلك ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024/2023.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ــ عمر جابر ــ حسام عبدالمجيد ــ محمد شحاتة.

خط الوسط: عبدالله السعيد ــ ناصر ماهر ــ زياد كمال.

خط الهجوم: مصطفى شلبي ــ يوسف أوباما ــ سيد عبدالله نيمار.