نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أقوى هجوم في الدوري المصري.. كم هدف أحرزه المارد الأحمر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب الداخلية وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن مؤجلات منافسات الجولة الثاني عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستطاع المارد الأحمر التفوق بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، بينما سجل الداخلية مؤمن حسن.

الأهلي أقوى هجوم في الدوري

وبهذه المباراة بات الأهلي أقوى هجوم في الدوري المصري الممتاز برصيد 40 هدف باحتساب أهداف اليوم.

وسجلت هذه الأهداف خلال 18 مباراة فقط من 26 مباراة ليكون أمام المارد الأحمر فرصة ذهبية لزيادة العدد.

واحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة بعد 18 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 وهزم في مباراتين.