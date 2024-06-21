نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لرباعي الزمالك بعد مباراة فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض ياسر حمد وناصر منسي ومحمد السيد وعمار ياسر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية عقب انتهاء مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق على أرضية ملعب المقاولون العرب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري العام.