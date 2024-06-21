نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الداخلية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الفوز على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات المباراة. المؤجلة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024، يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023-2024

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، حيث يتربع على عرش صدارة الدوري فريق بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 لقاء.