تعادل سلبي بين فرنسا وهولندا في يورو 2024

اكتفى منتخبا فرنسا وهولندا بالتعادل السلبي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024 في ألمانيا.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى أربع نقاط ليحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف عن فرنسا، خلفهما النمسا ثلاث نقاط ثم بولندا بدون رصيد.

ويلتقي الجولة الثالثة منتخب هولندا ضد النمسا، بينما يلعب الديوك ضد بولندا التي ودعت منافسات اليورو إكلينيكيا.

بدأ اللقاء بإيقاع مثير منذ الثواني الأولى، وكاد جيريمي فريمبونج أن يهز الشباك في الدقيقة الأولى بتسديدة أرضية أبعدها الحارس الفرنسي ماينان بصعوبة.

ورد أنطوان جريزمان بتسديدة قوية أبعدها الحارس الهولندي فيربروخن إلى ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقائق سقط ديباي على الأرض قبل وصوله إلى مرمى فرنسا.

وفي الدقيقة 14 اخترق أدريان رابيو الدفاع الهولندي ومرر الكرة إلى جريزمان الذي تعثر بغرابة أثناء تسديد الكرة لتضيع فرصة مؤكدة للديوك.

واستمرت نفس الهجمة باختراق لنجولو كانتي ولعب كرة عرضية قابلها جريزمان بقدمه بجوار القائم.

ورد الهولندي كودي جاكبو بتسديدة أمسكها ماينان بسهولة، بخلاف تسديدة أخرى ضعيفة من لاعب الوسط تشافي سيمونز.

أما ماركوس تورام فقد أضاع فرصة جديدة للديوك بتسديدة بجوار المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

تغير السيناريو تماما في الشوط الثاني إلى هجوم فرنسي كاسح في أول 25 دقيقة، حيث شكل عثمان ديمبلي خطورة كبيرة بانطلاقاته وعرضياته من الجهة اليمنى.

مرر ديمبلي عرضيتين إلى رابيو قابلها بقدمه فوق العارضة، وكرر تشواميني السيناريو برأسية فوق العارضة، بينما سدد ماركوس تورام بجوار القائم.

وأضاع جريزمان فرصة جديدة على بعد أمتار قليلة من المرمى بكرة أبعدها الحارس الهولندي فيربروخن، وبعدها سدد عثمان ديمبلي بكرة فوق العارضة.

وبعكس سير للعب تماما سدد ديباي كرة أبعدها الفرنسي ماينان لترتد إلى تشافي سيمونز ليقابلها بقدمه مباشرة في الشباك بالدقيقة 59.

وانطلقت فرحة هولندية كبيرة في ملعب لايبزيج، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أشارت بوجود تسلل ضد دينزل دومفريس.

هدأ الإيقاع كثيرا بعد هذا الهدف الملغي وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين، فلم يستفد المنتخب الفرنسي من مشاركة كينجسلي كومان وجيرو مكان تورام وديمبلي.

وكذلك لم يقدم بدلاء المدرب الهولندي رونالد كومان البصمة المطلوبة سواء جيرترويدا وفينالدوم وفيرمان وفيجورست، لتنتهي القمة الفرنسية الهولندية بتعادل سلبي وشباك نظيفة.

المصدر /موقع كوورة