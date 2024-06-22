نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يرد على تلقيه عرضًا سعوديًا للرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المصري، موضحًا موقفه من الرحيل عن الزمالك والانتقال للدوري السعودي. جاء ذلك بعد فوز الزمالك على فاركو بنتيجة 2-0 في اللقاء المؤجل من الجولة 12 للمسابقة المحلية.

جوميز يعلق على خوض مباراة القمة

في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك"، قال جوميز: "اللاعبون يعملون بشكل جيد جدًا، قمنا باستدعاء اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة وكانوا جاهزين". وأضاف: "سعيد جدًا بأداء اللاعبين، وأنا محترف وأدافع عن الفريق الذي أمثله وهذا هو الطبيعي. يجب أن نرى المشاكل الموجودة لدينا".

عند سؤاله عن مواجهة الأهلي في مباراة القمة، أجاب: "بالنسبة لي، أنا أعمل هنا وأعمل مع اللاعبين وهذه ليست مشكلة فنية، بل هي مشكلة خارج الإطار الفني تمامًا".

جوميز يرد على تلقيه عرضًا سعوديًا

أما بخصوص ما انتشر عبر السوشيال ميديا حول عرض من الدوري السعودي، قال جوميز: "أنا سعيد جدًا هنا، وتستطيع توجيه أي سؤال آخر عن المباراة، لأنني لا أعرف شيئًا عن (السوشيال ميديا) ولا أمتلك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف: "(السوشيال ميديا) يمكن أن تضع أي شيء كأنه خبر، ليس لدي إجابة على هذا السؤال".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا: "أنا أحضر فريقي لمباراة يوم 25 المقبل ولا أعرف إذا كانت ستلعب أم لا".