نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سجدة شكر" حسن رمضان صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي والداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف حسن رمضان المساعد الأول في مباراة الأهلي والداخلية الأنظار وذلك بعد سجوده شكرا لله عقب نهاية المباراة.

ولاقت اللقطة تفاعل جماهيري كبير مع ابن منطقة بني سويق والذي امتدحت اللقطة العفوية بعد المباراة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة والتي تفوق فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد لنادي الداخلية.

مشاركات مميزة تحكيميا

وتميزت مباريات القطبين اليوم بظهور الوجوه الشابة لإدارة المباراة على عكس العادة لإسنادها للحكام الدوليين.

وجدير بالذكر أن القطبين ينتظرون القمة الثلاثاء المقبل وسط جدل كبير حول وجود الطاقم المصري أو الأجنبي.