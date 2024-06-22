عاجل.. كولر يحدد حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بعد فوز فريقه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري، على أرضية استاد السلام.

كولر يحدد حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال كولر: "بعد إصابة علي معلول، أعطينا الفرصة لكريم فؤاد في هذا المركز، وأنا سعيد بأدائه، لقد قدم مباريات كبيرة. نحب في نهاية المباراة أن نقوم بعمل ضغط هجومي أكثر، لذلك أشركت كوكا وكان هناك تكتيك محدد أردت تنفيذه بوجوده".

وأضاف كولر: "شاهدت أربع مباريات لفريق الداخلية وتحدثت مع اللاعبين عن جودة لاعبيه، وأنهم يلعبون بشكل جيد. المباريات التي خسرها الداخلية كانت بسبب عدم التوفيق وليس الأداء. حذرت اللاعبين من هذا الأمر، لكن لم يتم أخذه بجدية كافية".

وبشأن تدوير اللاعبين، أوضح كولر: "المفترض أن اللاعب الذي يشارك يثبت نفسه ويستغل الفرصة ولا يلعب بشكل سيئ. كل اللاعبين يتدربون بشكل جيد، والذي لا يشارك باستمرار يتدرب أكثر من الذي يشارك، فاللاعب عليه أن يثبت أنه أفضل عندما يحصل على فرصة".

كما تطرق كولر إلى حالة الحارس محمد الشناوي، قائلًا: "محمد الشناوي كان مصابًا لفترة طويلة وبدأ يحصل على مباريات كثيرة متتالية مع المنتخب والأهلي، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا جدًا. حارس المرمى يكون عليه ضغط كبير جدًا، بالأخص في الأهلي، لأنه خلال الـ90 دقيقة يكون عليه ضغط ذهني ونفسي كبير جدًا".

واختتم كولر تصريحاته قائلًا: "تحدثت مع محمد الشناوي وشرحت له الوضع وأنني أحتاجه أن يحصل على راحة لكي يستطيع أن يتحمل ضغط المباريات الرهيب المتواجد لدينا مثل باقي اللاعبين. الظروف كانت مناسبة لمشاركة مصطفى شوبير، وهو حارس مرمى جيد جدًا وأدى معنا جيدًا. الشناوي حارس كبير جدًا وتاريخي للنادي وتقبل ذلك وتفهمه بشكل كبير، وسيكون متواجدًا معنا في المباراة المقبلة أمام الزمالك".