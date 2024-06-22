عاجل.. كاف يعلن مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، مواعيد إقامة النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المملكة المغربية.

موعد إقامة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

عقد المكتب التنفيذي في “كاف”، اجتماعًا اليوم بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك من أجل منافشة عددًا من الملفات، بينها تحديد موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وأكد “كاف”، إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 21 ديسمبر، وستكون مباراة النهائي يوم 18 يناير 2026، حسب ما أعلنه “كاف” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.