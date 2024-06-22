نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف عن رد رابطة الأندية على طلبات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رد رابطة الأندية حول بيان نادي الزمالك بعد خسارته من المصري البورسعيدي 2-1 في الجولة 26 من بطولة دوري نايل يوم الاثنين الماضي.

رد رابطة الأندية على طلبات الزمالك

وأوضح شوبير في برنامجه "ملعب أون تايم" أن الرابطة أكدت أن شكوى الزمالك بشأن التحكيم هي مسألة تتعلق باتحاد الكرة وليست من اختصاصات الرابطة.

وأشار شوبير إلى أن الزمالك أعلن رغبته في تأجيل مباريات الدور الثاني حتى استكمال الدور الأول. لكن الرابطة أكدت أن هذا الأمر صعب في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي لعب عددًا أقل من المباريات بالرغم من مشاركته في بطولات إضافية مثل الدوري الأفريقي والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

وأشار شوبير إلى أن رابطة الأندية ستعلن خلال ساعات القادمة عن جدول المباريات المؤجلة وترتيب الجولات، مع التأكيد على إقامة المباريات في نفس التوقيت لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم شوبير بأن قرار عدم مشاركة الزمالك في القمة سيكون قرارًا يعود لمجلس إدارته، وسيتحمل تبعاته الناتجة عن ذلك.